Минск, , 17:11 — REGNUM Появление в вузах и школах Белоруссии факультатива, в рамках которого учащимся расскажут о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, — хорошая новость. Потери Белоруссии в годы войны были огромными, и белорусский народ об этом помнит. Память о войне в республике передаётся от поколения к поколению, и белорусские школьники о событиях Великой Отечественной знают больше, чем их российские сверстники. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 23 июня высказал философ Сергей Иванников.

Великая Отечественная война Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом он отметил, что сам термин «геноцид» в рамках информационного сообщения не прояснён. Отсюда — множественность его трактовок. У прозападных сил в Белоруссии неизбежно появится соблазн распространить этот термин максимально широко, и может получиться так, что для кого-то геноцид белорусского народа связан с событиями Великой Отечественной войны, а для кого-то — с коллективизацией и критикой советского периода. Последнее неизбежно превращается в русофобию.

«В связи с этим крайне желательно, чтобы Министерство образования Белоруссии дало пояснения: что именно оно понимает под геноцидом. Только после этого данному решению можно дать чёткую оценку. Поскольку в заявлении замминистра образования говорится о защите Родины, то есть надежда, что именно события войны станут главной темой такого факультатива. В любом случае тематика таких занятий должна быть чётко прописана. А преступлениям немецких нацистов и их пособников должна быть дана однозначная правовая оценка», — считает Иванников.

Как сообщало ИА REGNUM, генпрокуратура и министерство образования Белоруссии 20 июня обсудили изучение материалов по расследованию уголовного дела о геноциде белорусского народа в вузах и школах. С 1 сентября в школах и университетах республики появится факультатив, в рамках которого учащимся расскажут о геноциде белорусского народа.