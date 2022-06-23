Минск, 23 июня, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Появление в вузах и школах Белоруссии факультатива, в рамках которого учащимся расскажут о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, — хорошая новость. Потери Белоруссии в годы войны были огромными, и белорусский народ об этом помнит. Память о войне в республике передаётся от поколения к поколению, и белорусские школьники о событиях Великой Отечественной знают больше, чем их российские сверстники. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 23 июня высказал философ Сергей Иванников.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Отечественная война

При этом он отметил, что сам термин «геноцид» в рамках информационного сообщения не прояснён. Отсюда — множественность его трактовок. У прозападных сил в Белоруссии неизбежно появится соблазн распространить этот термин максимально широко, и может получиться так, что для кого-то геноцид белорусского народа связан с событиями Великой Отечественной войны, а для кого-то — с коллективизацией и критикой советского периода. Последнее неизбежно превращается в русофобию.

«В связи с этим крайне желательно, чтобы Министерство образования Белоруссии дало пояснения: что именно оно понимает под геноцидом. Только после этого данному решению можно дать чёткую оценку. Поскольку в заявлении замминистра образования говорится о защите Родины, то есть надежда, что именно события войны станут главной темой такого факультатива. В любом случае тематика таких занятий должна быть чётко прописана. А преступлениям немецких нацистов и их пособников должна быть дана однозначная правовая оценка», — считает Иванников.

Как сообщало ИА REGNUM, генпрокуратура и министерство образования Белоруссии 20 июня обсудили изучение материалов по расследованию уголовного дела о геноциде белорусского народа в вузах и школах. С 1 сентября в школах и университетах республики появится факультатив, в рамках которого учащимся расскажут о геноциде белорусского народа.