Село Корекозево, Калужская область, , 14:45 — REGNUM В окрестностях калужского села Корокозево открылись чемпионат и первенство Центрального федерального округа по спортивному ориентированию. Соревнования такого масштаба по спортивному ориентированию не проводились в Калужской области с 1981 года. Об этом 23 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы мерприятия.

Ориентирование на местности Цитата из к/ф «Уроки выживания». реж Андрей Томашевский. 2015. Россия

В рамках чемпионата и первенства ЦФО одновременно будут проходить калужские областные соревнования «На тропе с ветеранами». Количество заявленных участников на мероприятия более 600 человек. На соревнования подали заявки сильнейшие спортсмены не только из регионов ЦФО, но и чемпионы России — ориентировщики: мастер спорта международного класса 39-летняя Наталья Ефимова, заслуженные мастера спорта 42-летняя Татьяна Рябкина и 76-летняя Татьяна Рязанская. Самому молодому участнику состязании туляку Виктору Комарову исполнилось семь лет, а самым пожилым, калужанину Ивану Серегину и Анатолию Попову из Белгорода, — 80 лет.

В последний день соревнований, 26 июня, состоится «кросс-эстафета» и будут награждены победители.

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