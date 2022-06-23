Нью-Йорк, США, , 14:42 — REGNUM В Нью-Йорке (США) задержали мужчину, предположительно стрелявшего в рэпера Lil Tjay (Тион Дальян Мерритт). Об этом сообщил портал HipHopDX 23 июня.

Lil Tjay Кадр из интервью

Задержанным оказался 27-летний Мохамед Конате, который по версии правоохранителей напал на музыканта с целью грабежа. Ему предъявлены обвинения по трём пунктам о попытке убийства, по трём пунктам статьи о вооруженном нападении, а также в нападении при отягчающих обстоятельствах.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Lil Tjay был госпитализирован в критическом состоянии в результате вооружённого нападения. В настоящий момент жизни рэпера ничего не угрожает.

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