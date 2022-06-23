Омск, 23 июня, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Суд огласил приговор 23-летней жительнице Омска, укусившей полицейского за руку. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Омска.

Pixabay.com В суде

Омичка обвинялась по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти»).

Установлено, что во время несения службы сотрудник полиции потребовал от женщины прекратить нарушать закон и проследовать в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении. Омичка не захотела выполнять его требования и укусила полицейского за руку.

22 июня суд признал жительницу Омска виновной и назначил ей наказание — один год лишения свободы условно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области суд апелляционной инстанции ужесточил приговор мужчине, напавшему на сотрудников полиции.

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