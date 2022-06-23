Москва, , 14:34 — REGNUM Бывшего госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса, скончавшегося в Баку, похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает 23 июня корреспондет ИА REGNUM.

Церемония прощания с Бурбулисом проходила в траурном зале Троекуровского кладбища. На ней присутствовали в том числе глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, бывший государственный секретарь Союзного государства Павел Бородин, а также экс-глава СПЧ Михаил Федотов.

Как сообщало ИА REGNUM, Бурбулис умер 19 июня в Баку на 77-м году жизни. В 1991 году он вместе Борисом Ельциным был одним из главных подписантов Беловежских соглашений о распаде СССР.

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