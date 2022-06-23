Москва, , 14:38 — REGNUM Некорректно говорить об упразднении границы между Россией и Запорожской областью Украины. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 23 июня журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сказал, что граница не должна разделять исторически русские, освобождённые украинские регионы и Россию.

«По всей видимости, это не совсем корректная постановка вопроса… Об этом речи не идет», — ответил Песков на вопрос, готова ли Россия к такому упразднению границ.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля запускается железнодорожное сообщение Запорожской области с Крымом. Кроме того, формируется сейчас и будет расти туристический поток из Херсонской и Запорожской областей Украины в Крым.

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