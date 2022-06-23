Москва, , 14:31 — REGNUM Московский баскетбольный клуб ЦСКА получил причитающиеся ему выплаты за участие в Евролиге в сезоне 2021/22. Об этом 23 июня заявил президент клуба Андрей Ватутин.

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«За все российские клубы говорить не могу, ЦСКА полагающиеся ему выплаты получил. В этом плане Евролига свои обязательства выполняет, претензий нет. Не кинули, не обманули, не обделили», — цитирует Ватутина «Р-Спорт».

Он добавил, что на сегодняшний день ЦСКА продолжаем свою работу в качестве акционеров Евролиги и хочет продолжать эту работу и далее.

Напомним, ранее Евролига объявила, что российские клубы не будут допущены к участию в сезоне 2022/23.

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