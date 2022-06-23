Москва, 23 июня, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Предательством назвал «выступление против России в условиях специальной военной операции… знаменитостей, обладающих влиянием на своих поклонников» депутат Государственной думы РФ от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Михаил Делягин.

Delyagin.ru Михаил Делягин

«Имеющий значимое влияние на других в наш жестокий информационный век, — пишет Делягин в своем телеграм-канале DELYAGIN’s special, — не может не знать, что любое его слово, даже в частной беседе, даже в комментариях, — публичный манифест, влияющий на судьбы людей, даже если он специалист по моде, а судит о политике».

«Большинство «осудивших Россию» и торжественно хлопнувших дверью, — отмечает парламентарий, — получали свои доходы — контракты, рекламы, выступления, гранты — от нее. Западу и, тем более, неразвитым странам они не нужны. И, обнаружив это, они через недолгое время косяками пошли обратно, предав дважды: сначала свою Родину, а потом — своих несбывшихся хозяев». По мнению депутата, «возвращение в Россию некоторой части обвинившей нас во всех смертных грехах тусовки (как и обычных людей) может быть связано и с возможной вербовкой западными спецслужбами».

Делягин уверен, что «Россия ничего не потеряла от бегства ее обвинителей: среди них практически нет выдающихся людей, а заметные люди в массе своей пенсионеры… И их правда не жалко никому — кроме разве что профильных чинуш от культуры и прочих теплых местечек, но этих чинуш мы вылечим, в том числе и в депутатском качестве».

«В частности, — напоминает парламентарий, — питерский мэр Беглов пока еще не успел ответить на мои вопросы по поводу концерта Манижи (планировался на 13 июня, был отменен, но вопросы о том, солидарен ли он… [певицей] в ее отношении к России, остались), — но нормативные 30 дней кончатся уже скоро».