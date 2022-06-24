Москва, , 07:00 — REGNUM На мультимедийной онлайн-платформе «СМОТРИМ» 24 июня стартовал показ документального фильма о том, как при поддержке национального проекта «Демография» система долговременного ухода (СДУ) помогает реализовать право на долгую, достойную жизнь и профессиональный уход.

Поддержка нацпроекта «Демография» помогла преобразить Мамонтовский психоневрологический интернат в Алтайском крае Правительство Алтайского края

Когда в семье есть больной пожилой человек, перед родственниками встает много сложных задач: как организовать заботу о нем, распределить обязанности и сочетать это с повседневными делами. Где искать помощь?

При поддержке национального проекта «Демография» в России сейчас выстраивается система долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, которые зависимы от посторонней помощи и ухода. Система долговременного ухода — целый комплекс социальных сервисов: от помощников и сиделок по уходу до школ родственного ухода, от центров дневного пребывания до стационаров на дому. Стоит задача обеспечить каждому человеку и каждой семье возможность получать помощь тогда и там, где она нужна.

Валентина Ханина из Ефремова Тульской области, всегда жившая активной жизнью, после инсульта оказалась прикована к постели и стала нуждаться в постоянном уходе. У Ирины Гомельской из военного поселка Сибирский Алтайского края рассеянный склероз. Сначала заболевание протекало бессимптомно, но одно из падений закончилось травмой позвоночника и невозможностью самостоятельно ходить. Елена Самсонова из Ульяновска более 20 лет назад родила дочь с тяжелой формой ДЦП. Дочь выросла, но уход, как и раньше, требуется постоянный.

СДУ позволяет обеспечить полноценный уход за человеком, который частично или полностью утратил способность к самообслуживанию, в домашних условиях.

«Безусловно, главный эффект внедрения системы долговременного ухода — улучшение качества жизни пожилого человека. Мы видим, что в результате правильного ухода те, кто еще вчера оставался в квартире, практически не вставал с кровати, возвращаются к прогулкам, общению», — отметила первый замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина на Петербургском международном экономическом форуме.

Сын Валентины Ханиной после инсульта мамы оказался в непростой ситуации — бросить работу не мог, а Валентина Александровна нуждалась в постоянном присмотре. Она вспоминает: «Порыскали, порыскали, нашли пансионат. Там вроде бы все нормально и постель чистая, и все это… Но дома лучше».

Вернуться домой Валентине Александровне помогла система долговременного ухода. Теперь к ней ежедневно без праздников и выходных приходят бесплатные помощницы по уходу — сиделки. В их обязанности входит кормление, соблюдение условий гигиены и рекомендаций врача.

«Естественно, у нас время остается, между этими процедурами. Мы общаемся, мы читаем, мы разговариваем. У нас два её внука и мой внук в одной хоккейной команде играют. И как раз сейчас был турнир. И мы только целыми днями об этом, где всплакнули, когда они выиграли, где проиграли», — рассказывает Ольга Кочеулова, сиделка Валентины Ханиной.

Благодаря нац проекту, в регионах открываются «Школы родственного ухода», в них учат правильно заботиться о людях, утративших самостоятельность. «Ученикам» показывают новшества в технических средствах реабилитации, учат ими пользоваться и дают на прокат бесплатно. Например, благодаря этим приспособлениям банные процедуры больше не пугают, ведь пожилого человека не нужно на собственных руках пересаживать в ванну.

«На занятиях в «Школе ухода» нам рассказали про новые средства реабилитации, — говорит Анна Семибратова, — вот этот стул поворотный. То есть я подвожу маму одна, она садится, я поднимаю ноги и поворачиваю. Всё, мама сидит, включаю воду и её купаю. Сейчас это кресло дали мне в аренду напрокат». Анна прошла специальное обучение, устроилась сиделкой и помогает ухаживать сестре Елене Самсоновой за дочерью с тяжелой формой ДЦП и их пожилой мамой.

В Центрах дневного пребывания квалифицированные специалисты обеспечивают уход за гражданами старшего возраста и инвалидами. Для подопечных организована работа творческих студий, проводятся мастер-классы, психологические тренинги, занятия на развитие когнитивных функций.

«Когда первый раз мы приехали, у меня была неухоженная голова. Ну, потому что не до этого было. Просто даже стимула не было никакого. А потом я звоню подружке и говорю: «Лена, надо навести красоту». Потому что идет общение. С нами занимаются. Ты уже смотришь на себя в зеркало, думаешь: «Тебе же надо выглядеть там нормально», — делится воспоминаниями Ирина Гомельская. Благодаря занятиям в Центре, у Ирины вернулась вера в себя и возможность мечтать. Ведь в нем ей помогли встать на ноги и восстановили работу рук.

Сейчас система долговременного ухода охватывает 115 тыс. пожилых граждан и инвалидов, а их родственники, которые ранее были вынуждены оставить работу, чтобы ухаживать за своими близкими, смогли сохранить занятость или вернуться на работу.

Директор Благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» Елизавета Олескина отмечает: «Многие поняли, что жизнь, несмотря на все сложности и тяготы, может быть достойной даже в том тяжёлом состоянии, в котором они находятся, и в ней будет радость. Поэтому бесконечно важно, чтобы система долговременного ухода как можно скорее пришла бы ко всем тем людям, кто её ждёт. И это наша ответственность как общества, как государства».

На сегодняшний день проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами реализуется при поддержке национального проекта «Демография» в 34 регионах: это республики Башкортостан, Бурятия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртская Республика, Алтайский, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Приморский, Ставропольский края, Амурская, Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Кировская, Костромская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Пензенская, Рязанская, Самарская, Сахалинская, Тамбовская, Тульская, Тюменская, Челябинская, Ульяновская области, Кемеровская область — Кузбасс, город Москва.