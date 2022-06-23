Рязань, 23 июня, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В Рязанской области за истекшие сутки выписан с выздоровлением 41 ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 июня в федеральном оперативном штабе. Зарегистрирован один летальный исход.

Mos.ru Анализ на коронавирус

Всего в Рязанской области подтверждён 122 141 случай заболевания COVID-19. Выздоровели 118 072 человек, скончался от осложнений при коронавирусе 3 401 житель.

За сутки в ковид-госпитали поступили пять новых пациентов.