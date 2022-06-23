Вашингтон, 23 июня, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Власти Катара могут потребовать от стран Европейского союза подписать долгосрочный контракт на поставки сжиженного природного газа (СПГ). Об этом 23 июня сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Государство Персидского залива, один из ведущих мировых экспортеров СПГ, потребует от стран ЕС подписания долгосрочных контрактов», — отмечается в публикации.

Также указывается, что, по словам источников, недавно заключённая властями ФРГ сделка с США о поставках СПГ на 20 лет укрепила резервы Катара в вопросе продвижения таких требований.

При этом уточняется, что этому также способствует намерение европейских стран найти альтернативу газу из России, так как Катар, намеренный в течение пяти лет инвестировать десятки миллиардов долларов в увеличение производства СПГ, может оказаться ключевым партнёром в этом вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что власти Германии предпримут дальнейшие действия, если подача газа по трубопроводу «Северный поток» из России не будет возобновлена в полном объеме.