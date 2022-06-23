Москва, , 14:29 — REGNUM Вполне очевидно, что в ЕС энергоресурсрсы будут дорожать и всем российского газа и нефти не хватит, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В течение трёх месяцев Германия нарастила закупки российского газа по сравнению с аналогичным периодом 2021 года почти на 40%. Сверхвысокие цены, превышающие сегодня $1300 за одну тысячу кубометров, никого из участников немецкого рынка не останавливают.

Новыми драйверами давления на рынок выступили детская позиция Катара, который требует гарантий для непрерывных поставок СПГ в ЕС на 20 лет по ценам выше рынка сегодня и позиция Канады, не возвращающей газотурбинное оборудование после ремонта обратно в Германию.

Коллапс нарастает, экономика ЕС под сильным ударом. Политика и непримиримость взяли вверх над разумом партнёрства.

Германия оказалась вместе с другими крупнейшими странами ЕС в экономической ловушке. Евро дешевеет, экономка под давлением.

Ничего хорошего это ни для Германии, ни для России не означает. Бенифициары событий — США и Китай», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти ФРГ опасаются того, что Россия может полностью прекратить поставки своего природного газа, воспользовавшись ремонтными работами на трубопроводе «Северный поток».

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