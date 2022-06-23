Москва, 23 июня, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Вполне очевидно, что в ЕС энергоресурсрсы будут дорожать и всем российского газа и нефти не хватит, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«В течение трёх месяцев Германия нарастила закупки российского газа по сравнению с аналогичным периодом 2021 года почти на 40%. Сверхвысокие цены, превышающие сегодня $1300 за одну тысячу кубометров, никого из участников немецкого рынка не останавливают.

Новыми драйверами давления на рынок выступили детская позиция Катара, который требует гарантий для непрерывных поставок СПГ в ЕС на 20 лет по ценам выше рынка сегодня и позиция Канады, не возвращающей газотурбинное оборудование после ремонта обратно в Германию.

Коллапс нарастает, экономика ЕС под сильным ударом. Политика и непримиримость взяли вверх над разумом партнёрства.

Германия оказалась вместе с другими крупнейшими странами ЕС в экономической ловушке. Евро дешевеет, экономка под давлением.

Ничего хорошего это ни для Германии, ни для России не означает. Бенифициары событий — США и Китай», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти ФРГ опасаются того, что Россия может полностью прекратить поставки своего природного газа, воспользовавшись ремонтными работами на трубопроводе «Северный поток».

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