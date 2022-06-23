Эр-Рияд, 23 июня, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман посетил Турцию с официальным визитом в рамках своего дипломатического турне. Об этом 23 июня сообщает официальное информационное агентство WAS.

Kremlin.ru Принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман

По данным журналистов, в ходе визита принц встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Лидеры двух государств обсудили ряд вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества между Саудовской Аравией и Турцией, в частности — увеличение саудовских инвестиций в турецкую экономику.

«Стороны обсудили пути развития торгового обмену между двумя странами и преодоления любых трудностей в этом отношении. Также они договорились исполнять соглашения, подписанные между двумя странами в области оборонного сотрудничества, а также укреплять и развивать их, чтобы служить их интересам и способствовать достижению безопасности и стабильности в регионе», — говорится в совместном заявлении по итогам переговоров.