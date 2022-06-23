Афины , , 14:27 — REGNUM В Афинах (Греция) стартовали съёмки триквела романтической комедии «Моя большая греческая свадьба». Об этом написало издание Deadline 23 июня.

Фильм «Моя большая греческая свадьба» Кадр из фильма

Как сообщил источник, в третьей части к своей роли вернётся актриса Ниа Вардалос, она же выступит в качестве режиссёра ленты. Дата релиза фильма пока что не раскрывается.

Напомним, «Моя большая греческая свадьба» вышла в прокат в 2002 году. Сиквел картины появился на экранах в 2016 году.

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