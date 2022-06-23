Афины , 23 июня 2022, 14:27 — REGNUM В Афинах (Греция) стартовали съёмки триквела романтической комедии «Моя большая греческая свадьба». Об этом написало издание Deadline 23 июня.

Фильм «Моя большая греческая свадьба»
Фильм «Моя большая греческая свадьба»
Кадр из фильма

Как сообщил источник, в третьей части к своей роли вернётся актриса Ниа Вардалос, она же выступит в качестве режиссёра ленты. Дата релиза фильма пока что не раскрывается.

Напомним, «Моя большая греческая свадьба» вышла в прокат в 2002 году. Сиквел картины появился на экранах в 2016 году.

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