Начались съёмки «Моей большой греческой свадьбы 3»
Афины , 23 июня, 2022, 14:27 — ИА Регнум. В Афинах (Греция) стартовали съёмки триквела романтической комедии «Моя большая греческая свадьба». Об этом написало издание Deadline 23 июня.
Кадр из фильма
Фильм «Моя большая греческая свадьба»
Как сообщил источник, в третьей части к своей роли вернётся актриса Ниа Вардалос, она же выступит в качестве режиссёра ленты. Дата релиза фильма пока что не раскрывается.
Напомним, «Моя большая греческая свадьба» вышла в прокат в 2002 году. Сиквел картины появился на экранах в 2016 году.