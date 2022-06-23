Амстердам, , 14:28 — REGNUM Депутат парламента Нидерландов, член Европейского совета по иностранным делам Кати Пири 22 июня сообщила на своей странице в социальной сети, что в Нидерландах изменили позицию по вопросу об интеграции стран Западных Балкан в ЕС.

Саммит Украина — ЕС President. gov. ua

Пири отметила, что в Амстердаме пересмотрят свое традиционное вето на процесс расширения и поддерживают начало переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС, а также поддержат предложение Украине и Молдавии статуса стран-кандидатов на членство.

Кати Пири «Спустя годы следования политике вето на расширение ЕС расклад в парламенте меняется: он поддержит кандидатуры Украины и Молдавии, одобряет кандидатуру Грузии после того, как она выполнит условия, готовы вновь рассмотреть вопрос о либерализации визового режима с Косово и поддержать начало переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии».

Читайте ранее в этом сюжете: Солидарность Европы по поводу Украины — лишь видимость — The Spectator