Амстердам, 23 июня, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Депутат парламента Нидерландов, член Европейского совета по иностранным делам Кати Пири 22 июня сообщила на своей странице в социальной сети, что в Нидерландах изменили позицию по вопросу об интеграции стран Западных Балкан в ЕС.

President. gov. ua Саммит Украина — ЕС

Пири отметила, что в Амстердаме пересмотрят свое традиционное вето на процесс расширения и поддерживают начало переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС, а также поддержат предложение Украине и Молдавии статуса стран-кандидатов на членство.