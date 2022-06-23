Сеул, , 14:27 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль обратился к Национальному собранию (парламенту) с просьбой направить отчеты о слушаниях по утверждению его кандидатур на посты министров здравоохранения и образования, а также председателя Объединенного комитета начальников штабов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Юн Сок Ёль 대한민국 대법원

Известно, что парламент страны не проводил слушаний по утверждению кандидата на пост министра образования Пак Сун Э, кандидата на пост министра здравоохранения Ким Сын Хи или кандидата на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Ким Сын Гёма на фоне продолжающегося парламентского тупика в формировании постоянных комитетов.

Данный запрос отчетов, которые обычно составляются после проведения слушаний по утверждению, свидетельствует о намерении президента назначить кандидатов без одобрения парламента.

По закону все кандидаты в кабинет министров должны быть утверждены парламентом, однако согласие Национального собрания страны требуется только для кандидатуры премьер-министра.

«Крайний срок сдачи отчетов — 29 июня», — сообщили в администрации президента.

Ожидается, что Юн Сок Ёль примет решение о назначении кандидатов после поездки в Испанию, запланированной на следующую неделю.