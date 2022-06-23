Уфа, , 14:29 — REGNUM Один человек погиб в результате наезда мотороллера на электроопору в Башкирии. Об этом сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения региона Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По предварительной информации, днем 23 июня в Баймакском районе в д. Абдрахманово 56-летний мужчина, сидя за рулем мотороллера «Муравей», наехал на электроопору.

Отмечается, что водитель получил не совместимые с жизнью травмы.

Было установлено, что мотороллер не был зарегистрирован в установленном порядке, местный житель не имел водительских прав. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате опрокидывания автомобиля погиб один человек.