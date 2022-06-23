Буйнакский район, Дагестан, 23 июня, 2022, 14:25 — ИА Регнум. В Дагестане идет проверка по факту массового отравления жителей Буйнакского района. Прокуратура республики намерена установить причины того, что в больницу с признаками отравления попали более 50 человек, сообщили 23 июня в пресс-службе ведомства.

Пирожные

Ранее в минздраве Дагестана сообщили, что с 19 июня в больницы Буйнакского района доставили 55 человек. У всех пострадавших признаки пищевого отравления. Как оказалось, пострадавшие ели кондитерские изделия, приготовленные на одном из предприятий района.

«Госпитализированные граждане принимали в пищу продукцию, приобретенную в кондитерской, расположенной в Буйнакском районе. В ходе надзорных мероприятий будут выяснены причины и условия происшедшего, а также дана оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства», — говорится в сообщении прокуратуры.