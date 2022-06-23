Ульяновск, 23 июня, 2022, 14:25 — ИА Регнум. В Ульяновской области реорганизация может коснуться двух медицинских учреждений. В Барышской районной больнице предлагается создать межрайонный центр с присоединением Базарносызганской больницы. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения по итогам обсуждения вопроса в областном парламенте.

Иван Шилов ИА REGNUM Больница

Замглавы минздрава Олеся Колотик-Каменева выделяет проблемы в Базарносызганском районе в части оказания медицинской помощи: муниципалитет занимает лидирующие позиции по уровню смертности из-за дефицита узких специалистов в больнице, недостаточного уровня доступности лабораторно-диагностических исследований, необходимости обращения за специализированной помощью в учреждения областного уровня.

Глава минздрава Александр Гашков заявляет, что при создании в Барышской районной больнице межрайонного центра с присоединением Базарносызганской больницы количество медицинских специалистов не сократится, закрытие структурных подразделений не планируется.

Министр поясняет, что основные структурные изменения коснутся управленческого состава: во вновь созданных организациях будет единое руководство, бухгалтерия, закупочная и юридическая служба, а врачебный штат планируется расширить.

По расчётам, единый межрайонный медцентр после объединения будет обслуживать 44 тыс. жителей, в том числе 7,4 тыс. детей.

Обсуждение данного вопроса продолжится с общественными организациями, населением и коллективами больниц.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году Ульяновске депутаты поддержали в новой редакции программу приватизации, где в числе ключевых изменений — реорганизация двух муниципальных предприятий: «Русские бани» и «УльГЭС».

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