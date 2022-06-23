Москва, , 14:24 — REGNUM Исполнитель Николай Басков высказался о смерти солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. Басков опубликовал пост на эту тему в своём телеграм-канале 23 июня.

Николай Басков (сс) Dmitry1035

«Просто шок», — поделился впечатлениями артист. «Наше детство, юность и зрелость», — пишет Басков под фотографией Шатунова.

ИА REGNUM напоминает, что 23 июня СМИ сообщили о смерти 48-летнего Юрия Шатунова. Причиной кончины стал обширный инфаркт.

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