Москва, 23 июня, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Исполнитель Николай Басков высказался о смерти солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. Басков опубликовал пост на эту тему в своём телеграм-канале 23 июня.

(сс) Dmitry1035 Николай Басков

«Просто шок», — поделился впечатлениями артист. «Наше детство, юность и зрелость», — пишет Басков под фотографией Шатунова.

ИА REGNUM напоминает, что 23 июня СМИ сообщили о смерти 48-летнего Юрия Шатунова. Причиной кончины стал обширный инфаркт.