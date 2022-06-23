Нарын, Киргизия, 23 июня, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Правительство Швейцарии обещает выделить $6 млн (319 млн рублей) на проект «Устойчивость города Нарына». Об этом сообщает швейцарское посольство сегодня, 23 июня.

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Эти деньги планируют потратить на оказание помощи населению, а также развитие инфраструктуры и экономики Нарына. Предполагается, что это позволит сделать город более устойчивыми к изменению климата и рискам стихийных бедствий.

«Проект будет реализован мэрией города Нарына и сетью развития Ага Хана в течение пяти лет», — подытожили в диппредставительстве Швецарии.

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