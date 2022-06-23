Новосибирск, , 14:22 — REGNUM Четвёртый мост через реку Обь в Новосибирске до конца года будет готов почти на 80%. Об этом сообщили в Группе «ВИС».

Мост в Новосибирске Пресс-служба Группы «ВИС»

«Крупнейшая автодорожная концессия Сибири реализуется в соответствии с графиком, на сегодняшний день строительная готовность составляет 55%, а к концу года достигнет 78%», — уточнил заместитель генерального директора Производственной фирмы «ВИС» Владислав Вавилин.

Помощник президента России Игорь Левитин, находящийся на международном Сибирском транспортном форуме в Новосибирске, поинтересовался, как решаются вопросы с участием в проекте иностранных партнёров.

«Введённые недружественными странами санкции не оказали существенного влияния на ход реализации проекта. Всё оборудование, включая вантовую систему импортного производства, закуплено заранее», — подчеркнул заместитель генерального директора генподрядчика строительства.

Он уточнил, что небольшие сложности возникли с доставкой и иностранными специалистами, которые должны были осуществить монтаж вант, но эти вопросы уже решены — работу выполнит специализированная российская компания.