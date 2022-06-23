Бишкек, , 14:19 — REGNUM Министерство цифрового развития Киргизии совместно с Фондом поддержки развития туризма намерены упростить процедуру регистрации для иностранных туристов, приехавших в Киргизию. Об этом заявила президент фонда Елена Калашникова на пресс-конференции сегодня, 23 июня.

Туристы (сс) sbtlneet

Читайте также: Минздрав назвал «заказной» статью западных СМИ об эпидемии чумы из Киргизии

По её словам, для этого хотят внедрить систему, которая позволит иностранцам зарегистрироваться в режиме онлайн, чтобы тратить своё время на отдых, а не на бюрократические процедуры и стояние в очередях.

Также глава фонда сообщила, что для этих же целей киргизские власти планируют создать «зеленый коридор» для иностранных туристов, приезжающих в республику организованными группами.

Читайте также: В Киргизии ожидают до 10 тысяч туристов из Индии