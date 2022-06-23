Каир, 23 июня, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Ассоциация профсоюзов Египта направила официальный запрос в канцелярию президента страны Абдель-Фаттаха ас-Сиси с просьбой об освобождении 17 рабочих, заключённых по «политическим» статьям. Об этом 23 июня сообщает Masry-al-Youm.

Египет

По данным журналистов, профсоюзы просят включить политзаключённых в список лиц, подлежащих амнистии по случаю праздника Ид-аль-Адха и годовщины революции 30 июня. В числе лиц, на чьём освобождении настаивают профсоюзы — 12 сотрудников официальной страховой компании Misr, заключённых за критику государственной политики и пятеро граждан, арестованных за высказывания, признанные нарушающими законодательство страны, в социальных сетях и на демонстрациях.

Ранее представители профсоюзов, совместно с международными правозащитными организациями, неоднократно призывали к освобождению заключённых, однако их просьбы были проигнорированы.