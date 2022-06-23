Красноярск, 23 июня, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Красноярского края на сессии 23 июня рассмотрели сразу в двух чтениях и приняли закон о мерах поддержки детей военнослужащих, погибших в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве социальной политики.

ИА REGNUM Спецоперация на Донбассе

По словам министра социальной политики края Ирины Пастуховой, новая мера социальной поддержки предусматривает ежемесячную выплату в размере 15 тысяч рублей на детей, не достигших 18 лет, либо достигших 18-летия и обучающихся очно в образовательных организациях всех типов. Средства будут выплачиваться до окончания обучения, но не более чем до 23 лет. Размер выплаты будет ежегодно индексироваться.

Пастухова добавила, что на сегодняшний день в регионе проживает девять детей погибших военнослужащих.

Кроме того, внесены изменения в региональный закон «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае». Они предусматривают дополнительные соцгарантии родителям, вдовам и вдовцам военнослужащих, не вступившим в повторный брак. В частности, речь идёт о бесплатном предоставлении ряда социальных и социально-оздоровительных услуг.

Соответствующие законопроекты были подготовлены в кратчайшие сроки.

В профильном министерстве напомнили, что участники спецоперации, согласно федеральному законодательству, отнесены к ветеранам боевых действий. Им должны предоставляться меры социальной поддержки, установленные для данной категории граждан.

Читайте также: На здании Военно-учебного центра в Красноярске нарисовали портрет солдата