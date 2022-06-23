Челябинск, 23 июня, 2022, 14:17 — ИА Регнум. В Челябинской области охранник получил на железной дороге тяжёлую травму. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Железная дорога

Инцидент произошёл 22 июня. При формировании грузового состава в Казахстан гражданин 1982 года рождения травмировался от контактной сети. Его госпитализировали с термическим ожогом.

После произошедшего на место выехал следователь. Устанавливаются все обстоятельства травмирования.

Как сообщало ИА REGNUM, под Екатеринбургом на крыше вагона грузового поезда погиб мужчина. Его ударило током от контактной сети.