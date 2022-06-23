Тбилиси, 23 июня, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Политическая культура в Грузии находится на низком уровне. Об этом заявил на заселении парламента депутат оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили.

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От прокомментировал выступление премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили, который обвинял оппозицию в стремлении дестабилизировать ситуацию в стране. Элисашвили отметил, что в Евросоюзе рассматривают заявку Грузии на вступление в это объединение и ждут примирения политических оппонентов.

«Политическая культура грузинских политиков на дне. Осталось два дня до того момента, когда нам скажут о самом важном решении за все существование Грузии, а мы наносим этому ущерб», — сказал Элисашвили.

Напомним, в ЕК рекомендовали Грузии до конца года выполнить 12 условий для получения статуса кандидата в ЕС. Властям следует снизить «поляризацию» с оппозицией, провести «деолигархизацию» и ряд реформ. После такого заявления ЕС в Грузии вырос накал между правительством и оппозицией. Каждая из сторон обвиняет другую в вероятном отказе предоставить стране кандидатство.