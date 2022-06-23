Бишкек, , 14:17 — REGNUM За январь–май 2022 года объём валового внутреннего продукта Киргизии сложился на уровне 270,2 млрд сомов (183,5 млрд рублей), а реальный рост экономики составил 5,7%. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Киргизский сом

Объёмы производства в промышленности увеличились на 11,4%, в сфере услуг — на 4%, в сфере строительства — на 3,1%, в сельском хозяйстве — на 2,2%.

Вследствие складывающихся тенденций в экономике Киргизии в структуре номинального ВВП доля отраслей, производящих товары, составила 33,9%, а оказывающих услуги — 48,7%.

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