Тере-Хольский район, Тыва, 23 июня, 2022, 14:17 — ИА Регнум. В Туве перед судом предстанет директор муниципального унитарного предприятия по обвинению в крупном мошенничестве. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

По данным следствия, в октябре 2020 году между руководством МУП «Дорожный ремонтно-строительный участок «Кунгуртуг» и администрации Тере-Хольского района были заключены два договора на установку спортивных детских площадок сумму 967 122,4 рубля.

С сентября по декабрь 2020 года обвиняемый вводил в заблуждение руководство района о ходе работ, в том числе изготавливая фиктивные документы. В результате он добился подписания актов о приёмке объектов и перечисления денег, хотя работы не были выполнены даже наполовину.

«Таким образом, обвиняемый путем обмана похитил бюджетные денежные средства в сумме 967 122,4 рубля, которыми распорядился по своему усмотрению», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, материалы в ближайшее направят в суд.