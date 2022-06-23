Лос-Анджелес, США, , 14:16 — REGNUM Американский актёр Джо Кири анонсировал второй сольный альбом под названием Decide. Об этом сообщил Billboard.

Джо Кири в роли Стива Харрингтона Цитата из т/с «Очень странные дела»

Релиз пластинки запланирован на 16 сентября 2022 года. Актёр выпустит её под сценическим псевдонимом Djo. Кири уже представил первый сингл из альбома под названием Change. Добавим, что дебютная пластинка артиста под названием Twenty Twenty вышла в 2019 году.

ИА REGNUM напоминает, что Джо Кири стал известен благодаря сериалу «Очень странные дела» от Netflix. Он исполнил роль старшеклассника Стива Харрингтона.

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