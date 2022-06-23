Москва, 23 июня, 2022, 14:16 — ИА Регнум. На фоне обнадеживающего усиления социального вектора развития России самый масштабный вопрос о достойной жизни людей пожилого возраста так и остаётся открытым, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«Для достижения достойного уровня качества жизни нужен прогресс и бескомпромиссное решение обеспечить всем россиянам минимальный уровень пенсии по старости в размере 50 тыс. рублей, а также возобновить индексацию пенсий работающим пожилым людям.

Новая ценовая реальность, доставшаяся от разгулявшейся в прошлом году инфляции, даже на 20% не сгладит ценовые шоки от ожидаемо прибавки. А она весьма символична.

Вряд ли можно достойно прожить на 20 тысяч рублей в течение даже двух недель. Нужны серьезные перемены.

Повышение прозрачности российской экономики, вывод средств из недружественных стран могли бы обелить более 1 трлн долларов, увеличить налоговые сборы в казну. Выход всегда есть.

Увеличивать пенсии неработающим пенсионерам на символичную сумму и игнорировать работающих пожилых людей — не совсем правильная история», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вариант индексации пенсий неработающих пенсионеров в течение трех лет предложил Минтруд России.

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