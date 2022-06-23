Донецк, , 14:16 — REGNUM Вооруженные украинские формирования обстреляли из артиллерии Киевский район Донецка. Об этом 23 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Отмечается, что обстрел Киевского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 12:20 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено 16 снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что даже в Японии на фоне оголтелого мейнстрима находятся те, кто адекватно оценивают российско-украинские отношения.