Подпорожье, Ленинградская область, 23 июня 2022, 14:26 — REGNUM В день освобождения города Подпорожье от финской оккупации в годы Великой Отечественной войны в этом районном центре на востоке Ленинградской области состоялось торжественное открытие стелы «Город воинской доблести».
Почетное звание Ленинградской области «Город воинской доблести» было присвоено Подпорожью областным законом от 16 марта 2020 года. Сегодня губернатор Ленобласти Александр Дрозденко вручил грамоту и знак «Города воинской доблести».
Почётное звание Подпорожью присвоено за доблесть и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны, когда этот населенный пункт, в тот время посёлок, оказался на оккупированной территории. Финские войска заняли Подпорожье 16 сентября 1941 года. В тылу оккупантов действовали партизанские отряды, совершавшие диверсии против врага. В борьбе с финскими оккупантами погибли многие уроженцы города. Подпорожье и прилегающие районы были освобождены от финской оккупации в ходе Свирско-Петрозаводской операции в июне–июле 1944 года.
«Я горжусь тем, что вручил грамоту «Города воинской доблести» и открыл стелу в Подпорожье. Желаю ветеранам здоровья, а Подпорожскому краю — процветания», — отметил Александр Дрозденко. Он напомнил, что по итогам Свирско-Петрозаводской операции 53 человека были удостоены звания Героя Советского Союза, а следствием операции стал выход Финляндии из войны на стороне Гитлера.