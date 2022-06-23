Подпорожье, Ленинградская область, 23 июня, 2022, 14:26 — ИА Регнум. В день освобождения города Подпорожье от финской оккупации в годы Великой Отечественной войны в этом районном центре на востоке Ленинградской области состоялось торжественное открытие стелы «Город воинской доблести».

t. me/drozdenko_au_lo Открытие стелы в Подпорожье

Почетное звание Ленинградской области «Город воинской доблести» было присвоено Подпорожью областным законом от 16 марта 2020 года. Сегодня губернатор Ленобласти Александр Дрозденко вручил грамоту и знак «Города воинской доблести».

Почётное звание Подпорожью присвоено за доблесть и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны, когда этот населенный пункт, в тот время посёлок, оказался на оккупированной территории. Финские войска заняли Подпорожье 16 сентября 1941 года. В тылу оккупантов действовали партизанские отряды, совершавшие диверсии против врага. В борьбе с финскими оккупантами погибли многие уроженцы города. Подпорожье и прилегающие районы были освобождены от финской оккупации в ходе Свирско-Петрозаводской операции в июне–июле 1944 года.

«Я горжусь тем, что вручил грамоту «Города воинской доблести» и открыл стелу в Подпорожье. Желаю ветеранам здоровья, а Подпорожскому краю — процветания», — отметил Александр Дрозденко. Он напомнил, что по итогам Свирско-Петрозаводской операции 53 человека были удостоены звания Героя Советского Союза, а следствием операции стал выход Финляндии из войны на стороне Гитлера.