Москва, 23 июня, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, предположительно, похоронят на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом 23 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя певца.

Скриншот видео на YouTube Юрий Шатунов

Представитель рассказал, что Юрий Шатунов, предположительно, будет похоронен на Троекуровском кладбище столицы. Он добавил, что дата церемонии пока уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, солист популярной группы «Ласковый май» скончался в ночь на 23 июня в Подмосковье. Во время отдыха с друзьями он почувствовал себя плохо. В больницу артиста доставили в состоянии клинической смерти.