Майкоп, , 14:14 — REGNUM В Адыгее задержан 18-летний местный житель, которого подозревают в убийстве человека. Он вступился за свою мать, у которой возник конфликт с сожителем. В ходе драки защитник не рассчитал свои силы и убил мужчину. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили 23 июня в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Убийство Пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

«В отношении 18-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего. <…> Обвиняемый задержан, в ходе следствия дал признательные показания, подробно рассказал об обстоятельствах совершения преступления», — говорится в сообщении следственного органа.

По словам молодого человека, он не выдержал, что сожитель матери скандалит с ней, и вступился за женщину. В результате многочисленных побоев потерпевший скончался на месте. Решается вопрос об аресте задержанного, следствие продолжается.