Москва, 23 июня, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Первые выплаты по еврооблигациям с использованием новой схемы провёл российский Минфин. В общей сложности выплачено 12,51 млрд рублей, говорится в сообщении Министерства финансов России.

Официальный сайт Правительства России Минфин России

Купоны выплачены в рублях по двум выпускам российских еврообондов с погашением в 2027 и 2047 годах. Это позволяет указ президента России Владимира Путина от 22 июня 2022 года.

«Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов <…> получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»)», — указали в Минфине.

Отмечается, что обязательства исполнены в полном объёме.

Выпуски евробондов Минфин разместил в 2017 году под 4,25% и 5,25% годовых соответственно. Несколько раз проводились доразмещения. В настоящее время в обращении находятся бумаги выпуска Россия-2027 на $2,5 млрд и Россия-2047 на $7 млрд.

24 июня казначейство выплатит купонный доход по выпуску Россия-2028 на сумму $159 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, указ президента устанавливает временный порядок выплат внешнего валютного долга, подразумевающий расчет в рублях. Индексация средств проводится по официальному курсу соответствующей валюты.

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