Приштина, Сербия, 23 июня, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Косово Рифат Ляфити 23 июля выразил озабоченность в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом в Косово и анонсировал скорое начало четвертого этапа вакцинации населения от COVID-19.

Facebook.com/Ministria.Shendetesise.RKS Альбин Курти и Рифат Ляфити

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово две дозы вакцины от COVID-19 получили 823 тысячи человек, три — 103 098 человек.

За последние сутки в республике выявили 29 носителей коронавируса в результате обследования 280 образцов, 15 человек выздоровели. Активных случаев заражения насчитывается 168, всего с начала пандемии насчитывается 228 635 случаев заражения, выздоровления — 225 312.