Москва, 23 июня, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Соединенные Штаты должны пресечь вербовку украинским посольством американских граждан, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

«В этой связи решительно требуем от американской стороны пресечь подобную деятельность украинского диппредставительства, не только создающую прямую угрозу жизни и безопасности граждан США и открыто противоречащую его дипломатическому статусу, но и грозящую обернуться непредсказуемыми и тяжелыми международными последствиями», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что изменение официального адреса посольства США в Москве может подтолкнуть Вашингтон к признанию республик Донбасса.

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