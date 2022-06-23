Астана, 23 июня, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Депутаты Сената Казахстана в двух чтениях приняли законопроект об ужесточении ответственности за неповиновение представителям власти в ходе массовых беспорядков, чрезвычайных ситуаций и антитеррористических операций. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспорядки в Казахстане

Проект закона предусматривает увеличение срока лишения свободы за данное преступление с двух до трёх лет. Кроме того, во втором блоке документа предлагается усилить ответственность представителей силовых ведомств во время массовых беспорядков.

Предлагается внести в Уголовный кодекс статьи «Отказ или уклонение сотрудника правоохранительного или специального государственного органа от исполнения обязанностей службы» и «Бездействие по службе начальника».

Законопроект отправлен на подпись президенту республики. Он вступит в силу после подписания и обнародования.

Напомним, в январе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку министра обороны республики Мурата Бектанова. Президент обвинил его том, что армия не сработала должным образом во время беспорядков. На следующий день Бектанова арестовали, обвинив в бездействии.