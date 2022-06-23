Сан-Хосе, , 14:07 — REGNUM Фонд социального страхования Коста-Рики начал кампанию вакцинации против гриппа, чтобы защитить население, входящее в группу риска, от осложнений, вызванных этим заболеванием. Об этом пишет Prensa Latina.

Коста-Рика Елена Польстер © ИА REGNUM

Леандра Абарка, сотрудник отдела эпидемиологического надзора Фонда, отвечающего за общественное здравоохранение в Коста-Рике, отметила, что кампания продлится шесть недель или до тех пор, пока запасы препарата не будут исчерпаны во всех районах страны.

Она отметила, что конкретные группы риска были установлены Национальной комиссией по вакцинации и эпидемиологии: это дети в возрасте от шести месяцев до семи лет, взрослые в возрасте 58 лет и старше, беременные женщины и люди в возрасте от семи до 57 лет с хроническими заболеваниями.