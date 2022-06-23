Джакарта, 23 июня, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто пригласил страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) к совместной работе по защите интересов Юго-Восточной Азии в разгар соперничества великих держав, сообщает Kompas.

(сс) Prabowo Subianto Прабово Субианто

«Мы не должны позволять внешним силам разделять АСЕАН и втягивать нас в свою конкуренцию», — говорится в заявлении министерства обороны.

Прабово Субианто предложил министрам обороны стран АСЕАН отложить в сторону разногласия и работать рука об руку в защите интересов региона.

«Будущее АСЕАН и нашего народа лежит на наших плечах, и я считаю, что мы все разделяем одну и ту же точку зрения: мы хотим мира, а не конфликта, сотрудничества, а не конкуренции», — заявил министр обороны Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии обсудит вопросы, связанные с мировым продовольствием, на саммите G7, который состоится в Германии, 26–27 июня 2022 года.

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