Тегеран, , 14:05 — REGNUM Иск о требовании от правительства США компенсации в размере свыше $4 млрд семьям физиков-ядерщиков из Ирана, которые погибли в результате террористических актов, постановил одобрить суд Тегерана. Об этом 23 июня сообщает агентство ISNA.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что судом в Иране американские власти были признаны причастными к этим терактам, ставшие причиной «мученической смерти ученых-ядерщиков», в результате чего был причинен физический, психологический и финансовый ущерб их семьям.

Также, согласно решению суда, правительство и должностные лица Соединённых Штатов обязаны выплатить компенсацию в размере $4,3 млрд, из которой $2,15 млрд в качестве компенсации за материальный и моральный ущерб и ещё столько же — в виде «штрафных санкций».

При этом истцами по этому делу являются семьи ученых-атомщиков Ирана, фамилии которых не уточняются, а ответчиками — 37 физических и юридических лиц США, включая американское правительство, бывших президентов этой страны Барака Обаму и Дональда Трампа, Госдепартамент США, Пентагон и т.д.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что переговоры глав МИД России и Ирана Сергея Лаврова и Хосейн Амира Абдоллахиана прошли хорошо, стороны обменялись взглядами по новому соглашению об отношениях Тегерана и Москвы.