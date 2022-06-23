Ижевск, 23 июня, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Ижевск 24 июня присоединится к Всероссийской акции «Лучи Победы». Как отметили в пресс-служба городской администрации, лучами будут подсвечены два знаковых городских объекта.

Пресс-служба администрации Омска «Лучи Победы» в Омске

Так, в 22:30 по местному времени будет подсвечен Монумент боевой и трудовой славы, посвященный подвигу трудящихся Удмуртии в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Лучи будут светить у монумента в течение 101 минуты — в память о 101 Герое Советского союза — уроженце республики.

В 23:00 лучи у Воинского мемориала умершим от ран в госпиталях Ижевска в годы Великой Отечественной войны, который расположен на территории Северного кладбища, начнется световое представление. Оно будет состоять из 300 вспышек — в память о каждом скончавшемся в годы войны в ижевских госпиталях воине, которые похоронены на этом кладбище.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в 4 часа утра жители Ижевска, представители правительства Удмуртии, воспитанники военно-патриотических объединений, юнармейцы и волонтеры собрались в сквере у Вечного огня, чтобы почтить память тех, кто сражался на фронте и работал в тылу в годы Великой Отечественной войны.

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