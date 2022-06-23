Чебоксары, 23 июня, 2022, 14:04 — ИА Регнум. В Чувашии дожди ушли на юг, поэтому в ближайшие дни в регионе потеплеет до +27 градусов. Затем вернётся холодный фронт. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Наталия Николаева ИА REGNUM Облака над Волгой

По его словам, дождливые фронты отступили на юг, очередные осадки прогнозируются 27 июня. В этот промежуток времени ожидаются солнечные дни.

Синоптик-любитель отмечает, что ближайшие четыре дня в республике потеплеет до +22…+27 градусов в тени, но при этом ночью будет относительно прохладно. К примеру, в ночь с 24 на 25 июня в Чебоксарах прогнозируется +13…+15 градусов.

С 28 июня после прохождения холодного фронта в Чувашию придёт северная воздушная масса. Это означает, что несмотря солнечную погоду температура снизится до +18…+23 градуса тепла, а к рассвету воздух будет остывать до +9.

По расчётам, жара вернётся в начале июля: ожидается +25…+30 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 27 июня местами по Чувашии сохраняется «жёлтый» уровень опасности» из-за высокой пожароопасности.